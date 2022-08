Lazio Women, Ogonna Chukwudi saluta: va al Sassari Torres

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ogonna Chukwudi lascia la Lazio Women, ma rimane in Serie B. L'attaccante nigeriana, dopo appena sei mesi in biancoceleste (si era inserita nel gruppo di mister Catini l'1 dicembre 2021), cambia casacca: trovato l'accordo con il Sassari Torres come confermato dal profilo Instagram dell'agenzia Tedeschi&partners. L'ex Madrid ha raccolto appena 6 presenze con l'aquila sul petto, ora potrà avere più spazio in terra sarda. Le sue prime parole con la nuova maglia sono state: "Sono molto contenta per il duro lavoro per l'accordo raggiunto. Grazie alla mia agenzia Tedeschi&partners per averlo reso possibile". L'ex biancoceleste ritroverà le sue ex compagne alla 7^ giornata.