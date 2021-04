Lazio Women, Orobica Calcio schiantato 0-3: la Serie A è sempre più vicina

Cambiando l'ordine il risultato non cambia. Che giochi in casa o in trasferta, la Lazio Women vince e macina punti in ottica promozione. Le biancocelesti della coach Morace sono riuscite a vincere 0-3 a Bergamo contro l'Orobica Calcio, nonostante la partita si sia sbloccata solo nel secondo tempo. Al 76' Martin dal dischetto ha realizzato il suo 21° gol stagionale, poi la doppietta di Pittaccio (82' e 90') ha chiuso definitivamente la partita. Questa vittoria, che è il 12° risultato utile consecutivo, porta le biancocelesti saldamente al secondo posti a 41 punti. La vetta dista solo due lunghezze, ma il Pomigliano sta ancora disputando il match contro la Riozzese Como. A quattro giornate dalla fine del campionato, la Serie A non è poi così distante per la Lazio.

LA CLASSIFICA - Pomigliano Calcio Women 22g 45pt

Lazio Women 22g 41pt

Ravenna Women 21g 35pt

Cesena Femminile 22g 35pt

Riozzese Como 22g 34pt

Tavagnacco Femminile 22g 33pt

Cittadella Women 22g 31pt

Roma Calcio Femminile 22g 30pt

Brescia Calcio Femminile 22g 29pt

Orobica Calcio Bergamo 22g 28pt

Vicenza Calcio Femminile 22g 27pt

Chievo Verona Women F.M. 22g 27pt

Pontedera Calcio Femminile 22g 17pt

Perugia Calcio Femminile 22g 5pt