Lazio Women, Palombi sul derby: “Brutta sconfitta, abbiamo dominato...”

La Lazio Women, uscita sconfitta dalla prima giornata di Coppa Italia, ha affrontato la Roma nella seconda gara del girone eliminatorio della competizione. Al ‘Fersini’, la squadra giallorossa si è imposta sulle aquile grazie a due gol, arrivati nel giro di tre minuti e segnati entrambi da Kirschdouns. Al termine del match, sono intervenuti ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste l’allenatore Seleman e Claudia Palombi, attaccante della squadra. Innanzitutto, le dichiarazioni del tecnico: “Per 70 minuti abbiamo dominato la gara, sprecando numerose occasioni. Nel finale è capitata una palla sporca e l'abbiamo pagata, la Roma CF ha sfruttato la propria fisicità. Abbiamo fatto la partita più bella della stagione ma ci è mancato il gol. Le ragazze a fine partita erano rammaricate, c'è però la consapevolezza che continuando a lavorare così si possono ottenere grandi risultati. Salutiamo la Coppa Italia ma in campionato stiamo andando meglio, dobbiamo continuare su questa strada e migliorare l'aspetto offensivo”.

PALOMBI - Subito dopo, l’analisi della calciatrice: “Contro la Roma CF abbiamo fatto la miglior partita della stagione ma purtroppo non abbiamo concretizzato, pagandolo alla fine con una sconfitta immeritata. Abbiamo dominato, mettendole in difficoltà palla a terra. Questa era la Coppa Italia, ora domenica affronteremo ancora la Roma in campionato. Siamo nelle prime posizioni, abbiamo subito la possibilità di rifarci, domenica dobbiamo vincere. Io mi sento bene, sto giocando il giusto, il mister ci gestisce bene. Vogliamo arrivare in alto perché ce lo meritiamo”.

