Lazio, Rambaudi: “Successo importante in una gara difficile. Su Strakosha..."

Roberto Rambaudi, con l’aquila sul petto dal 1994 al 1998, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare la prova della squadra di Inzaghi all’Olimpico contro il Lecce. Di seguito, le dichiarazioni dell’ex centrocampista: “La Lazio ieri ha vinto una gara difficile, era importante prima della sosta ed in un contesto in cui tutte faticano. Ha vinto contro una squadra pericolosa in contropiede. É partita forte, ha fatto le solite grandi giocate in avanti, poi l'errore su calcio d'angolo ha riaperto la gara. In occasione della rete di Lapadula la Lazio ha marcato male a zona. Poi nella ripresa, si è complicata la vita da sola, ma è stata brava a portare dalla sua parte gli episodi. Bravo Strakosha, merita un bel giudizio ed un applauso. In difesa non mi convincono insieme Patric e Luiz Felipe, concedono troppo dal punto di vista fisico. É stato decisivo Milinkovic finalmente, sono uno che non l'ha mai criticato. Credo sia cresciuto molto nell'interpretazione delle gare mettendosi al servizio della squadra. É in costante crescita dal punto di vista della maturità”.

Lazio, la Nord tappezza Roma con i manifesti di Gabriele Sandri - FT

Serie A, i giocatori dal piede più caldo: la posizione di Immobile

TORNA ALLA HOMEPAGE