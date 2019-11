Serie A, i giocatori dal piede più caldo: la posizione di Immobile

Ciro Immobile sta raggiungendo record su record a suon di gol. Anche ieri, nel match contro il Lecce, l’attaccante campano ha messo la propria firma sul tabellino, arrivando a quota 14 centri in campionato. I suoi numeri sono straordinari e, grazie anche alle sue reti, la squadra ha raggiunto il terzo posto in Serie A. Sulla pagina Instagram Calciodatato è stata sottolineata la frequenza al gol del bomber biancoceleste, inserendolo in una speciale classifica. ‘Ciruzzo’ occupa il secondo posto, con una media di una marcatura ogni 67’. L’unico giocatore del nostro campionato che lo precede è Muriel (un gol ogni 62’). Infine, l’ultimo gradino del podio è occupato da Cornelius, attaccante del Parma, autore di un centro ogni 79’.

