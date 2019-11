Italia, Mancini: "Belotti e Immobile insieme? Tutto è possibile..."

Terza pausa stagionale, l'Italia e il resto delle nazionali tornano a popolare il calcio mondiale. Sono tanti i calciatori della Lazio impegnati in giro per il globo, ma le sorti di due in particolare interessano i tifosi biancocelesti. Acerbi e Immobile, ovviamente, difensore e centravanti dell'Italia di Mancini. E proprio il ct ha parlato del bomber laziale nella conferenza stampa pre-raduno per le sfide contro Armenia e Bosnia: "Gli attaccanti titolari della nazionale sono Immobile e Belotti, giocheranno una partita a testa. Se possono partire dal primo minuto insieme? Per ora il 4-3-3 è consolidato, ma non è detto. Sono due giocatori che si assomigliano un po', occupano le stesse posizioni, però tutto è possibile se si prova". Sempre sullo stesso argomento, l'ex giocatore e allenatore anche della Lazio ha parlato anche di Balotelli: "A Mario voglio bene, l'ho fatto esordire da ragazzino. Bisogna capire quali siano le sue reali motivazioni, credo sia più importante chiamarlo se lo merita".

