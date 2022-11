Lazio Women, poker alla Torres e biancocelesti in vetta: il racconto del match

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Per la Lazio Women di Catini arriva un'altra vittoria, grazie alla quale le biancocelesti continuano a godersi la vetta della classifica. Contro la Torres il primo gol arriva dopo appena due minuti: dal dischetto Chatzinikolau non sbaglia e porta in vantaggio il proprio gruppo. Il 2-0, invece, porta la firma di Visentin che, al 35', conclude con la rete un'azione in contropiede della Lazio. Il 3-0 lo sigla Fuhemdorff, mentre la marcatura del definitivo 4-0 arriva da Palombi, che va in rete all'87'. Ora ci sarà la sosta: domenica 20 novembre a Trani il prossimo appuntamento.

