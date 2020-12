Lazio Women, Santoro: "Non dobbiamo stare in Serie B"

Martina Santoro sta vivendo il suo sogno giocando per la sua squadra del cuore, ma vorrebbe riportarla nella categoria che merita. Nella lunga intervista rilasciata a Tutto Calcio Femminile, la calciatrice romana dal cuore biancoceleste si è raccontata tra sogni, ambizioni e duro lavoro. Il calcio femminile non è ancora considerato professionismo, per questo Martina ha un locale con la sorella in via Toscana. "Si chiama Baghetteria e il panino più richiesto è sempre quello del giorno". Parlando della sua Lazio, lei ritiene che "non può stare in Serie B". Le biancocelesti non hanno vissuto un inizio di campionato entusiasmante, ma ora sembrerebbero aver trovato la loro strada, nonostante "questo è un campionato strano, condizionato dalle tante partite ravvicinate". Tra le compagne, quella che ha colpito di più Santoro è la bomber spagnola Martin, professionista a trecentosessanta gradi, ma umile nonostante abbia vinto tanto in carriera. Del mister invece pensa che sia stato molto coraggioso nel "valorizzare le nostre giovani di talento e di crear loro un percorso".