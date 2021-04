Lazio Women, secondo posto aggiudicato: vinto il recupero contro il Perugia 3-0

La Lazio Women ha ingranato la marcia e vola alla rincorsa del Pomigliano. Il recupero della 16^ giornata di Serie B contro il Grifo Perugia si è concluso con la vittoria della biancocelesti per 3-0. In gol la bomber spagnola Martin (doppietta per lei) e Francesca Pittaccio che condannano le perugine alla matematica retrocessione. Ora la corazzata guidata da Carolina Morace si gode il secondo posto con 35 punti e mette nel mirino il Pomigliano, a un punto di distanza, ma con una gara da recuperare.