Lazio Women, Seleman: "Ottimo debutto, gli stimoli per salire in Serie A non mancano"

Ha espresso soddisfazione ma ha voluto mantenere i piedi per terra Ashraf Seleman, allenatore della Lazio Women. Ieri le sue ragazze hanno sconfitto il Pontedera per 10-1 in trasferta, iniziando al meglio la cavalcata verso la promozione in Serie A. "Volevamo vincere e lo abbiamo fatto. Il primo tempo non è stato così facile, siamo andati meglio nel secondo anche grazie all’espulsione del loro portiere. Ricordiamo sempre il motivo per cui siamo rimasti in Serie B e questo ci stimola ad ottenere la promozione con merito quest’anno. I nuovi acquisti ci stanno dando una mentalità vincente, Adriana Martin è una leader umile che si sta mettendo a disposizione di tutte le compagne e ha impressionato tutti. Dobbiamo migliorare solo un po’ sulla concentrazione, abbiamo preso un gol per un’ingenuità che non possiamo permetterci. A livello realizzativo stiamo migliorando, adesso dovremo però dare continuità perché essendo la prima giornata potrebbe essere stato anche un risultato finto."

