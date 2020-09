Lazio Women, Martín: "Stagione iniziata al meglio, l'obiettivo è la Serie A"

Comincia al meglio la stagione della Lazio Women che ieri ha battuto 10-1 il Pontedera. Tra le protagoniste dell'incontro il nuovo acquisto Adriana Martin autrice di una splendida tripletta. Proprio l'attaccante biancoceleste ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio del match. "Abbiamo lavorato bene con la squadra, ieri volevamo iniziare bene la stagione ed è stato così. I miei 3 gol? Il primo è arrivato su punizione, il secondo è arrivato dopo un dribbling mentre il terzo grazie ad una sponda di Clemente. Abbiamo iniziato non giocando alla perfezione ma poi è andato tutto liscio. È una Lazio piena di campioni, possiamo fare grandi cose quest’anno. Il nostro obiettivo è conquistare la Serie A. Ora la prossima contro il Cittadella, non vedo l’ora di giocare in casa a Formello."

