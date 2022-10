Lazio Women, vittoria al cardiopalma! Fuhlendorff la decide nel finale

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio Women soffre, ma alla fine riesce a conquistare tre punti importantissimi sul campo della Ternana. Al 'Gubbiotti' di Narni succede di tutto: le biancocelesti passano in vantaggio al 4' con Chatzinikolaou, ma due minuti più tardi arriva il pareggio delle Fere grazie alla rete di Spyridonidou. La prima frazione di gioco si chiude in parità. Al 58' la squadra di Catini torna sopra: la greca dagli undici metri realizza la doppietta personale. Il nuovo vantaggo dura poco. Al 65' le padrone di casa riacciuffano il pareggio, sempre per merito di Spyridonidou. La Lazio vuole la vittoria, non molla. Una mano gliela dà Labate: l'ex di giornata viene espulsa lasciando le compagne in inferiorità numerica. Al 90' Fuhlendorff decide la gara consegnando la vittoria alle compagne. I tre punti valgono alle biancocelesti il secondo posto, a due punti di distanza dal Napoli Femminile. La prossima settimana si torna a Formello: al 'Fersini' arriva il San Marino Academy.