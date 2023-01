Lazio Women, vittoria sofferta contro il Cesena: Varriale decide la gara

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Ci pensa Varriale, al 93', a regalare un sorriso alla Lazio Women. Dopo le delusioni in campionato, nell'ultima partita prima della sosta, e in Coppa Italia, le biancocelesti tornano a vincere. La gara contro il Cesena è sta difficile, contratta fino alla fine. Le ragazze di Catini non si sono lasciate sopraffarre dalla paura di un nuovo passo falso e alla fine hanno trovato la via del gol con la classe '94, alla prima marcatura stagionale. I tre punti conquistati sul campo casalingo permettono alla Lazio di rimanere in cima alla classifica, anche se il divario con il Napoli secondo si è ridotto a due punti. Nella prossima giornata le biancocelesti ospiteranno a Formello l'Hellas Verona Women che viene dalla roboante vittoria contro il Genoa.