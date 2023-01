Lazio, Zaccagni e Luis Alberto gialli pesanti: ecco cosa dice il regolamento

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Cartellino giallo che costa caro a Mattia Zaccagni e Luis Alberto. L'attaccante della Lazio è stato ammonito al 61' per aver protestato nei confronti dell'arbitro, mentre lo spagnolo è stato sanzionato al 79'. Il direttore di gara Baron, estraendo il cartellino ha inserito di fatto i calciatori nella lista dei diffidati. In caso di passaggio del turno, i due laziali dovranno fare particolare attenzione a non commettere falli durante la prossima partita di Coppa Italia contro la vincente di Juventus - Monza. Secondo il regolmento del torneo infatti, basta un solo cartellino giallo per essere diffidato. Con due ammonizioni invece si subisce un turno di squalifica. La regola è valida fino al termine della manifestazione e non esiste cancellazione delle sanzioni a partire dagli ottavi di finale.