Lazio, Zaccagni in zona mista: "Approccio sbagliato, il mister aveva ragione..."

Al termine della gara contro il Lecce, il capitano Mattia Zaccagni ha parlato anche ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista. Queste le sue parole: "Siamo delusi, siamo distrutti, soprattutto per i nostri tifosi. Non meritavano questo finale di stagione. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità".

E poi ha aggiunto: "Forse anche l’inesperienza di un gruppo giovane, nuovo. Ma questi non devono essere alibi, scuse. Adesso la società valuterà il da fare". E sul futuro "Ho parlato col mister in settimana, c’era stato un allenamento che non gli era piaciuto. Probabilmente aveva visto bene. Abbiamo affrontato i primi minuti di gara col piglio sbagliato, abbiamo regalato un gol e questo non può succedere".

Switch negativo? Probabilmente l’eliminazione dall’Europa ci ha dato una bella botta. Ma bisogna rialzarsi subito e vedere cosa succede".