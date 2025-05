Lazio, Zaccagni sui fischi dell'Olimpico: "Sono giusti. Mi sento..."

L'uscita dal campo di Mattia Zaccagni è stata caratterizzata dai fischi di uno Stadio Olimpico deluso dalle prestazioni della Lazio, in una partita giocata male contro il Lecce e che è costata l'accesso alla prossima Conference League. Intervenuto in conferenza stampa, dopo il triplice fischio, Zaccagni ha commentato la reazione dei tifosi e la responsabilità che sente sulle spalle:

"Fischi giusti. Sicuramente mi sento uno dei responsabili principali. Non dovevamo chiudere in questa maniera davanti al nostro publico. Ci sarà tempo per fare ognuno le proprie valutazioni".

