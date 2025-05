Lazio, Zoff: "La Champions? Non è impossibile. La stagione resta..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sono due i punti che separano la Lazio dalla Champions, una sola la giornata a disposizione e con in mezzo una Roma che partirà da favorita in casa contro il Torino. Eppure, per alcuni tifosi laziali non smettono di crederci e con grande fiducia guardano a domenica sera, quando contro il Lecce la squadra di Baroni cercherà i tre punti. Tra i più fiduciosi c'è anche l'ex portiere della Juve e allenatore biancoceleste Dino Zoff che, ai microfoni de La Stampa, ha ammesso:

"Difficile, non impossibile. E comunque andrà a finire, la Lazio può essere soddisfatta della stagione: a 90' dalla fine in pochi avrebbero scommesso sulla sua presenza nella lotta Champions".

