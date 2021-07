Lazio, Zoff: "Mi aspetto nuovi acquisti con Sarri. Immobile? Che deve fare di più..."

Seconda giornata di visite mediche in Paideia per i giocatori della Lazio e, tra i tanti presenti, è arrivato anche Dino Zoff. Nessun ritorno in campo o in società per l'ex allenatore biancoceleste, si è trattato di una semplice visita. Prima di entrare in clinica però, lo storico portiere si è fermato a parlare ai cronisti presenti della futura stagione biancoceleste e del percorso a Euro 2020 della Nazionale: "Mancini ha a fatto un grande percorso. I numeri non mentono. Ha fatto delle cose egregie. Donnarumma? E’ giovane e ha un avvenire straordinario. E’ già molto che gioca ad alti livelli".

IMMOBILE - "Immobile? E' uno che fa 50 gol all’anno. Che deve fare di più..."

NUOVO CICLO PER LA LAZIO - "Sarri è un allenatore di esperienza. Ha fatto vedere di cosa è capace in Inghilterra e a Napoli. Trova una piazza importante come quella biancoceleste. Bisognerà vedere che squadra gli si formerà intorno. Si vedrà. La società farà dei nuovi innesti per cambiare modulo".

FINALE DI EURO 2020 - "Sono abbastanza fiducioso. Giocheremo fuori casa ma è tutto da vedere".

