Lazio, Zola incensa Sarri: "Lavorare con lui al Chelsea un privilegio". E su cosa scrive in panchina...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un anno al Chelsea come vice allenatore di Maurizio Sarri. Gianfranco Zola ha vissuto un anno magico e di crescita in Premier alzando al cielo l'Europa League e lavorando fianco fianco con il tecnico della Lazio. Proprio di quel periodo l'ex calciatore ha parlato ai microfoni di Radio Radio: "E’ stato un anno molto bello, molto difficile e impegnativo. Non solo avere il piacere di lavorare con un tecnico come Sarri ma poi farlo al Chelsea è stato fantastico. Abbiamo vinto l’Europa League e lo abbiamo fatto molto bene, è stato un anno estremamente positivo. Conservo un ottimo ricordo, personalmente è stato un periodo in cui ho imparato tantissimo lavorando con il gruppo di lavoro di Maurizio. Poi lui ha deciso di tornare in Italia (alla Juventus, ndr) portando con se il suo gruppo storico e il suo collaboratore che ha lavorato da sempre con lui. Cosa scrive in panchina? Vorrei poterti dire che so cosa scriveva, una volta ho provato a leggere ma non ci ho capito molto. Scriveva così piccolo che era indecifrabile".