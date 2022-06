Lazzari e Zaccagni lasciano il ritiro, Mancini: "Ecco come mi sento"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel giorno di Italia-Germania, primo match della fase a gironi di Nations League, Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Le 50 panchine da ct? Poteva essere un po' meglio, 50 presenze da ct sono tante, fa piacere e vanno festeggiate un po'. Bologna ci portò fortuna con la Nations League di tre anni fa speriamo ne porti anche in questo caso. Stasera sarà una partita un po' diversa".

Il commissario tecnico della Nazionale è poi tornato a parlare della situazione di Zaccagni e Lazzari. che hanno lasciato il ritiro azzurro in anticipo a causa di alcuni problemi fisici: "Devo accettare quello che mi dicono. La Nazionale per i più giovani deve essere un punto di arrivo. Deluso? No, sono cose capitano, dobbiamo accettare quello che i ragazzi ci dicono".

Poi sulla mancata qualificazione ai Mondiali 2022: "Il calcio è questo, non meritavamo di andar fuori e siamo andati fuori, dobbiamo accettarlo, Lo sport è questo. Siamo tutti un po' delusi ma dobbiamo pensare al futuro ma ce la metteremo tutta. Io ho sempre fiducia nei giovani".