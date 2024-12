Lecce, Giampaolo a Dazn: "Partita commovente, abbiamo dato tutto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Lecce - Lazio, il tecnico dei giallorossi Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: "Partita stroadinaria della squadra che non si è mai arresa, nemmeno quando siamo andati in svantaggio alla fine. Siamo stati commoventi, siamo andati oltre tutto. Abbiamo dato il 100% come avevo chiesto. Un risultato positivo sarebbe stato la ciliegina sulla torta di una bella gara. Ho parlato ai ragazzi, gli ho detto che sono orgoglioso di loro. Ci hanno emozionato, hanno dato il massimo. Ora però dobbiamo ripartire e ricominciare per rimettere in ordine le cose".