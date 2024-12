Lecce, Giampaolo: "Lazio squadra forte. Baroni? Gli ho detto che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi minuti dal fischio d'inizio del match del Via del Mare tra Lecce e Lazio il tecnico dei salentini Marco Giampaolo si è così espresso ai microfoni di Sky Sport: "Con Marco (Baroni, ndr) abbiamo condiviso un’esperienza insieme a Siena quando lui allenava la Primavera. Gli ho fatto i complimenti perché si merita tutto quello che sta accadendo e lui mi ha detto di essere contento anche per me che sono rientrato. La Lazio ha la forza per ristabilire gli equilibri perché è una squadra forte, subire sei gol non fa bene a nessuno, né alla Lazio né al Lecce. Non mi illudo di nulla perché il lavoro è lungo e la battaglia è pesante e per l’obiettivo salvezza ci sono diverse squadre. Bisogna arrivare a maggio giocandosi le proprie chance".