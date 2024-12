Lecce, Giampaolo: "Questa è la più brutta sconfitta della mia vita! La Lazio..."

La volée di Adam Marusic rovina l'impresa di un Lecce che, al Via del Mares, davanti ai suoi tifosi perde per 1-2 contro la Lazio dopo aver pareggiato in inferiorità numerica. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico salentino Marco Giampaolo:

La squadra ha mostrato spirito...

"Le sensazioni e le riflessioni sono tante dopo questo tipo di partite. Io penso che la squadra abbia fatto una grandissima partita e, per partita, intendo tutti i contenuti che questo termine comprende, la giocata ma anche il saper soffrire. Questo spirito è straordinario, queste partite davanti a tutte le difficoltà tra cui anche il valore della Lazio che ha il doppio dei nostri punti, meritavano di essere arricchite dai punti. Sarebbe stato bellissimo, è come l'inda perfetta del surfista. Ora dobbiamo smaltire, ho già parlato alla squadra dicendo che sono orgoglioso perché hanno dato il 100%, anche se non è bastato. Magari facessimo sempre questo tipo di partite".

Bisogna lavorare sui dettagli?

"Se non avesse fatto gol Marusic non avremmo neanche notato la respinta di testa. Queste cose passano in secondo piano davanti ai contenuti della partita, sarebbe scienza altrimenti. La squadra ha emozionato, ha trasmesso qualcosa. Il dettaglio? Se avessero segnato Kaba o Piierotti cosa avremmo detto? Bisogna vedere l'atteggiamento della squadra. Non è semplice giocare con Pierotti e Morente terzino. Mi dispiace profondamente, è una della sconfitta più brutte della mia vita".

Pierret?

"Non è un difensore, ma sopperisce con intelligenza calcistica, pulisce sempre la palla. Non l'ho fatto subito, perché volevo ripartire così e ho chiesto i giocatori di non subire il secondo gol e sono stati straordinari. Pierret è stata una mossa forzata, ma è l'unico che in emergenza per caratteristiche può ricoprire quel ruolo lì".

Oggi sembrava uno scacchista. Può questo Lecce puntare alle prossime quattro partite sulla sua nuova identità?

"Per raggiungere l'obiettivo non possiamo dare meno rispetto alle potenzialità di ognuno. Ho chiesto questo alla squadra da quando sono arrivato, tutti sono utili per la causa. I prossimi incontri sono difficilissimi. Ora dobbiamo recuperare le energie, raccogliere le cose positive anche nella sconfitta. Noi la domenica o abbiamo scontro diretti o contro la Lazio di turno. Ogni domenica è una sentenza".