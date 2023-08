Lecce - Lazio, Sarri a Dazn: "Fase difensiva ridicola. Non abbiamo capito..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Poco prima del fischio d'inizio di Lecce - Lazio, ai microfoni di DAZN è intervenuto per presentare l'esordio dei biancocelesti: “Ingenuità? Due gol presi in due minuti è la conseguenza di un secondo tempo scadentissimo, abbiamo avuto la palla 2-3 volte per chiudere la partita ma non sarebbe stato neanche giusto, nel secondo tempo hanno giocato molto più loro. Abbiamo fatto una fase difensiva ridicola, abbiamo pensato a difendere con soli 4 difensori e questo è inaccettabile. Se fai un secondo tempo passivo come noi, i 3 minuti ci sono per montare a monte la partita. Non abbiamo capito momenti in cui dovevamo palleggiare e tentavamo verticalizzazioni immediate, ho visto passività dentro e fuori la nostra aerea. Male dopo un primo tempo accettabile. La paura che ci sia un pizzico superficialità ce l’ho sempre avuta. Non si può pensare che sia frutto di un calo fisico, quindi c’è da lottare con questi fantasmi. Una squadra che ha smesso di difendere da squadra e con i nostri movimenti e se non si difende da squadra, basta 1-2 che allentano i movimenti e tutto va a rotoli. Se fosse preventivabile? Difficilmente, il precampionato lascia il tempo che trova, ne fai una bene perché c’è stato un giorno di scarico e viceversa. L'obiettivo è di prepararsi, abbiamo fatto poco in partite in cui ci sono i tre punti".