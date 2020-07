Lecce, Liverani: "Oggi è arrivata la scintilla, una vittoria che vale più di tre punti"

La Lazio si dispera per la brutta sconfitta contro il Lecce. I giallorossi, al contrario, ottengono tre punti di fondamentale importanza per la lotta salvezza. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei salentini Fabio Liverani ha analizzato la vittoria: "Ha un valore più grande dei tre punti. Questa squadra veniva da 10 punti in 4 partite, il lockdown ha azzerato tutto, abbiamo perso troppo per quello che siano noi. Piano piano stiamo recuperando qualche giocatore, la squadra oggi ha dato tutto. Primo tempo eccezionale, eppure ci troviao sull'1-1. Tutto da soli. Mi auguro che questa vittoria ci dia la forza per giocare con un po' più di serenità. 25 minuti di Maier sono fondamentali per il futuro, Dejola ha preferito finire la stagione e poi fare l'intervento. Farias è la prima volta che fa 90'. Le assenze sono pesanti, molto pesanti".

GABRIEL IL SIMBOLO DELLA VITTORIA - "Gabriel è un ragazzo molto sensibile, l'errore poteva essere un macigno. Deve giocare con più serenità, deve essere meno bello ma più efficace.Ccrearci delle difficoltà da soli è un dispiacere per lui. Dobbiamo eliminare o cercare di assottigliare gli errori gratuiti che cominciano ad essere troppi. Gli ho detto di lavorare, di alzare la testa, non deve mai sentirsi responsabilità. Su tutte le scelte e tutte le situazioni, il responsabile sono io. Stanno facendo un bel campionato, siamo in gara fino all'ultimo".

PUNTI CON LE GRANDI - "Possiamo fare e non fare punti con tutti. Il primo anno di Serie A sappiamo quante sono le difficoltà, noi ne abbiamo avute tante. Farias dobbiamo gestirlo, Falco non è abituato a fare tre partite a settimana. Meccariello e Rossettini sono fuori, stanno tutti facendo grandi sacrifici. Dobbiamo esser bravi a recuperare le forze e sperare che quello che ci è successo nel post-Covid non accada più. Oggi è tornata la consapevolezza, dare qualche pensiero anche alle altre è la scintilla giusta. Per fare grandi risultati ci vogliono grandi uomini e grandi giocatori".

IL TABELLINO di Lecce - Lazio 2-1

