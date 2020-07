Lecce, Liverani: “Salvezza? Ce la giocheremo con tutti senza mollare”

La gara persa contro la Sampdoria ha di fatto complicato la già difficile situazione del Lecce in classifica. Tuttavia i salentini hanno ancora margine per lottare per un posto in Serie A. Lo sa bene il loro tecnico Fabio Liverani che nella conferenza stampa della vigilia della gara contro il Sassuolo ha suonato la carica: “Bisogna essere positivi, possiamo fare risultato con tutti e perdere con tutti. Abbiamo delle qualità e da qui alla fine non molleremo di un centimetro, ce la metteremo tutta e proveremo a fare tutto il possibile per salvarci”.

