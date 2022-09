Lecce-Monza, Stroppa manda Petagna in tribuna: ecco perché

TUTTOmercatoWEB.com

Decisione sorprendente quella di Giovanni Stroppa che, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Lecce, ha deciso di lasciare in tribuna Andrea Petagna. In attacco spazio alla coppia Mota-Caprari. Come riporta Dazn, il tecnico del Monza non ha ritenuto il giocatore all'altezza della forma fisica e ha deciso di non portare l'ex Napoli e Spal neanche in panchina.