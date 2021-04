Leeds, Bamford sulla Superlega: “Perché non c’è stata la stessa attenzione per il razzismo?”

Dopo il pareggio interno maturato ieri sera contro il Liverpool, il centravanti del Leeds Patrick Bamford ha espresso il suo pensiero in merito alla Superlega. Queste le sue parole: "Ho visto e so quel che tutti gli altri hanno saputo su Twitter: è incredibile di quante cose e di quanti temi a riguardo si stia parlando, è una vergogna e un peccato che non ci sia stata la stessa attenzione con il tema del razzismo. Se sono d'accordo con la Superlega? Il calcio è dei tifosi. Senza tifosi, ogni club è nulla. Non ho letto di un singolo tifoso felice della decisione".