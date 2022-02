Lega Serie A, c’è Bonomi candidato alla presidenza

Il dopo Paolo Dal Pino potrebbe essere rappresentato da Carlo Bonomi. La Lega di Serie A si prepara ad eleggere il nuovo presidente. Bonomi, 55 anni, è attualmente presidente di Confindustria. Il suo nome, a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, dovrebbere mettere tutti d’accordo. Situazione comunque non facile. L’idea era quella di cercare un nome di alto profilo per poter dialogare con Draghi e il Governo. Per poter essere eletto, a Bonomi, serviranno 14 preferenze. Domani l’appuntamento decisivo.