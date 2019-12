Lega Serie A, non c'è un nuovo presidente: Cicala commissario

Qui tutti gli aggiornamenti dalla sede della Lega Serie A a cura di Tuttomercatoweb.com.

AGGIORNAMENTO 13.44 - Prima 11, poi 13 schede nulle - La votazione in Lega s'è conclusa per due volte con un nulla di fatto: al primo giro di votazioni ben 11 schede nulle, al secondo 13.

AGGIORNAMENTO 13.41 - Mario Cicala nuovo commissario - Finita la riunione in Lega. Niente presidente, con Mario Cicala che è stato nominato come nuovo commissario ad acta.

AGGIORNAMENTO 13.02 - Arrivato anche Massimo Cellino Da pochi minuti arrivato nella sede della Lega Serie A anche il presidente del Brescia Massimo Cellino.

AGGIORNAMENTO 12.34 - Non c'è accordo sul nome, probabile la nomina del commissario - La riunione è iniziata con i club di Serie A che hanno trovato l'intesa sul nome del nuovo presidente da eleggere. Dovesse arrivare la fumata nera, ecco che la Lega renderà noto il nome di un commissario ad acta con Mario Cicala come grande favorito.

AGGIORNAMENTO 12.32 - No al Miccichè bis - Gaetano Miccichè, presidente dimissionario, ha chiuso le porte a una sua nuova elezione: "Nessuno mi ha chiamato, non è una ipotesi attuale".

AGGIORNAMENTO 12.25 - Al via la riunione - Da pochi minuti ha preso il via la riunione. Presenti 19 club su 20: l'unico assente è il Brescia, con Cellino in queste ore impegnato nel cambio di allenatore.

AGGIORNAMENTO 12.00 Il giorno della riunione - Giornata importante in via Rosellini, a Milano. Nella sede della Lega, i club di Serie A si sono dati appuntamento per decidere chi sarà il sostituto di Gaetano Micciché, ex presidente che ha presentato le sue dimissioni meno di due settimane fa.