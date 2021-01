Lega Serie A, oggi rinnovo delle cariche: Dal Pino verso la conferma

Appuntamento importante a Milano, dove in tarda mattinata i club sono chiamati al rinnovo delle cariche della Lega Serie A. Verrà eletto il presidente, l'amministratore delegato, i consiglieri, ma anche sei rappresentanti che dovranno guidare la media company che verrà costituita per la vendita dei diritti televisivi. Per i primi due ruoli Dal Pino e De Siervo sono disponibili a continuare, in particolare il presidente, eletto soltanto un anno fa dopo il commissariamento della Lega. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, per quanto riguarda la media company in lizza ci sono Agnelli, Campoccia, De Laurentiis, Fenucci e Fienga. Per i quattro consiglieri si va verso la conferma di Percassi e Scaroni, con Barone, Preziosi e Setti in corsa per due posti. Come consiglieri federali in rappresentanza della Lega si presenteranno (per due posti) Lotito, Marotta e probabilmente anche Fenucci.

