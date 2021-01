Lazio, attenzioni tutte sulla difesa: tra calciomercato e lista dei 25

La notizia dell'operazione di Luiz Felipe ha scosso l'ambiente Lazio, che da venerdì scorso viveva sulle ali dell'entusiasmo per il derby dominato. L'assenza del brasiliano per due mesi pieni, forse due e mezzo, sarà un grande problema per Inzaghi che proprio adesso stava per ritrovare la sua rosa al completo. La società riflette se intervenire sul calciomercato e nel frattempo è stato proposto Sokratis Papastathopoulos, appena svincolato dall'Arsenal. Altra pista possibile è Shkodran Mustafi, sempre dell'Arsenal, più altri difensori di piede destro che la società al momento tiene top secret. Nell'immediato verrà reintegrato Denis Vavro nella lista dei 25 perché la coperta è diventata corta: a disposizione del tecnico ci sono 4 difensori (5 con l'inserimento dello slovacco), più Armini, più Parolo che può adattarsi (come stasera) a giocare centrale o sul centro-destra.

REGOLAMENTO - Gli intrecci tra calciomercato e regolamento potrebbero condizionare questi ultimi 11 giorni di sessione di gennaio. Fino a fine mercato è possibile effettuare un numero illimitato di cambiamenti della lista consegnata alla Serie A. Da febbraio in poi invece la Lazio avrà diritto soltanto a un'altra variazione, che sarà il ritorno di Luiz Felipe. Il brasiliano potrebbe rientrare per le ultime 8-9 giornate di campionato, più eventuali fasi finali delle coppe. Se la Lazio acquistasse un over 22 (che nell'immediato prenderebbe il posto del brasiliano o di Vavro, se nel frattempo reintegrato), più avanti la domanda sarebbe su chi far uscire per riabbracciare Luiz Felipe. Il problema potrebbe essere evitato con un under 22 o con un prodotto del settore giovanile biancoceleste, piste sicuramente più difficili da battere. Riflessioni in corso, saranno 11 giorni intensi.

