Lewandowski premiato dalla FIFA: è il miglior calciatore del 2020

Dopo essersi visto soffiare da sotto al naso la Scarpa d'Oro da Ciro Immobile, Lewandowski ha ottenuto un importante riconoscimento personale. L'attaccante polacco, prossimo avversario della Lazio in Champions League, è stato infatti eletto dalla FIFA come miglior calciatore del 2020. La punta del Bayern Monaco succede a Messi nell'albo d'oro di questo premio, consolandosi così per la non assegnazione del pallone d'oro di quest'anno.