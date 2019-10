Liechtenstein - Italia, le probabili formazioni: Belotti supera Immobile

Staccato il pass per gli Europei del 2020, l'Italia di Roberto Mancini torna in campo. Domani gli azzurri andranno a far visita al Liechtenstein in un match che non vale ai fini della classifica, ma che è molto importante. Bonucci e compagni, infatti, dovranno vincere per migliorare il ranking che sarà fondamentale nel sorteggio per evitare qualche big, ma soprattutto possono ritoccare qualche record. Vincendo l'Italia di Mancini agguanterebbe quella di Vittorio Pozzo che tra il 1937 e il 1937 portò a casa nove successi consecutivi. Al momento la Nazionale è ferma a 8 ma, visti anche gli avversari, sperare è lecito. Il commissario tecnico è deciso a fare molti cambi rispetto alla gara con la Grecia, dando una chance ai calciatori più giovani ma senza esagerare. Out D'Ambrosio e Chiesa per infortunio, toccherà a Sirigu, Belotti, Zaniolo e Biraghi. Sono aperti i ballottaggi tra Izzo e Di Lorenzo e tra Grifo ed El Shaarawy. Romagnoli è acciaccato e se non dovesse farcela potrebbe toccare ancora ad Acerbi, titolare con la Grecia. Immobile, invece, dovrebbe partire dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Liechtenstein (4-4-1-1): Buchel, Rechsteiner, Malin, Kaufmann, Goppel; Meier, Hasler, Buchel, Wieser, Salanovic; Gubser. CT: Kolviðsson

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo (Izzo), Romagnoli (Acerbi), Bonucci, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Cristante; Bernardeschi, Belotti, El Shaarawy (Grifo). CT: Mancini.

LIECHTSTEIN - ITALIA, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

