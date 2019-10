Liechtstein - Italia, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

LIECHTSTEIN ITALIA TV - L'Italia di Roberto Mancini torna in campo e martedì a Vaduz va a far visita al Liechtstein. Gli Azzurri, dopo aver staccato il pass per Euro2020 con tre turni di anticipo, non devono però staccare la spina. Le vittorie nelle ultime gare, infatti, potrebbero servire a Bonucci e compagni per migliorare il proprio ranking, determinante in fase di sorteggio, e per migliorare i record. Mancini, infatti, ha collezionato 8 vittorie consecutive battendo Usa, Finlandia (2 volte), Liechtenstein, Grecia (2 volte), Bosnia Erzegovina e Armenia ed è a un passo dal primato di Vittorio Pozzo. L'allora ct della Nazionale arrivò a 9 tra il 1937 e il 1939 e il tecnico di Jesi può già raggiungerlo domani a Vaduz. Il match si giocherà alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1, in streaming per tablet e smartphone sull'app di RaiPlay. Il servizio sarà raggiungibile anche da computer tramite il sito raiplay.it.

ERIKSSON RACCONTA LA LITE CON ALEX FERGUSON

FORMELLO, LA RIPRESA FISSATA PER MARTEDì

FOOTGOLF, IL LAZIALE PISCOPO CAMPIONE D'ITALIA