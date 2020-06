Liga, premier Sanchez: "Tifosi allo stadio? Risposta comune in tutto il paese"

Il Premier spagnolo Pedro Sánchez, in un'intervista alla stampa, ha respinto la possibilità di aprire gli stadi in alcune parti del paese. Le sue parole: ''Il Ministero della Salute con il Consiglio sportivo superiore e con La Lega e le federazioni stanno lavorando per vedere se possiamo dare una risposta comune", al problema. Sanchez ha poi detto che "non sarebbe giusto se ci fossero tifosi in uno stadio e in un altro posto no e non rinunceremo ad una risposta omogenea".