Linus, la frecciatina alla Roma: "In Conference squadre che hanno ottenuto la salvezza"

Fonte: TuttoGossipNews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Poche ore al fischio d'inizio di Roma-Feyenoord, prima finale di Conference League e notte europea per la squadra di Mourinho e per i suoi tifosi che possono tornare a festeggiare un trofeo di levatura europea dopo anni. Ne hanno parlato nel corso della loro trasmissione 'Deejay chiama Italia' anche Linus e Nicola Savino, il primo tifosissimo della Juventus, l'altro noto interista. Non è mancata l'ironia e qualche frecciatina indirizzata alla Roma... CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO.

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.