Liverani contro Balotelli: “Ho la pelle nera, ma non ho mai ricevuto un 'buu'”

Non è stato un bel gesto, quello di Mario Balotelli. Al 37' della sfida contro il Lecce, l'attaccante del Brescia ha commesso un fallo ingenuo e gratuito (uno sgambetto in corsa, ndr) nei confronti di Rispoli, proprio sotto lo sguardo di Liverani. Ma non è questo il “fattaccio”. Il tecnico dei giallorossi ha detto qualcosa all'ex Nizza, che di tutta risposta ha pensato bene prima di ribattere sgarbatamente, poi di portarsi l'indice alla bocca nel più classico degli “stai zitto”. La reazione ha provocato il forte disappunto persino dei telecronisti di Sky Sport, emittente alla quale Liverani ha poi detto la sua nel post-partita: “Penso che ognuno di noi abbia una storia. Io non ho mai preso un 'buu' pur essendo di pelle nera. Non si possono strumentalizzare certi episodi. Credo che qualcuno debba avere un atteggiamento meno furbo, ci vuole educazione”. Dallo studio incalzano: “Se mi riferisco a Balotelli? Sì. Tutti hanno gli occhi per vedere che potrebbe tenere un comportamento diverso. Bisogna saper fare, ma bisogna anche saper stare sul campo".

