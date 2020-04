Liverani: "Non mi aspettavo una tale accoglienza dai tifosi della Lazio all'Olimpico"

Era il 10 novembre 2019: Lazio-Lecce 4-2, sembra un'altra epoca. Un altro mondo. Quanto è passato dal ritorno di Fabio Liverani all'Olimpico, una gioia immensa che l'ex centrocampista della Lazio ha voluto ricordare tramite una diretta sulla pagina del Lecce: "Tornare a Roma è stato emozionante. Non mi aspettavo quel tipo di accoglienza dai tifosi della Lazio, che mi hanno tributato un saluto. Tornare in una piazza dove ho giocato e ricevere queste dimostrazioni di affetto per me è molto importante, sono contento di tornare nei posti del mio passato". Sull'emergenza coronavirus, ha aggiunto: "Oggi non mi sfiora il pensiero del futuro. Adesso conta solo superare questo momento molto difficile. Il mio pensiero principale è legato a questa tragedia che ha colpito il paese, poi si pensa al resto. La ripresa? Ad oggi non si possono fare delle previsioni precise. Non credo che prima di fine maggio o giugno possa essere fattibile rientrare in campo. Si potrà riprendere quando il rischio sarà 0 per tutti".

CALCIOMERCATO LAZIO, MEZZA LONDRA VUOLE LOVREN

LAZIO, NEL RICORDO DI CHINAGLIA

TORNA ALLA HOMEPAGE