Liverpool, ag. Shaqiri: "A gennaio interessamento concreto di due club"

Tanti i nomi che il periodo di mercato include nel frenetico vortice. Durante la sessione invernale, in orbita Lazio era entrato anche il nome di Xherdan Shaqiri. Il club biancoceleste aveva sondato il terreno, soprattutto in virtù della più che possibile qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Ai micofoni dell'emittente televisiva KTV, il fratello-agente del calciatore Erdin Shaqiri ha rilasciato alcune dichiarazioni: "La situazione di Xherdan a Liverpool non è facile, soprattutto a causa dei tanti infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco per parecchio tempo. È stato sfortunato, ma ogni volta che ha giocato ha fatto bene il suo lavoro. Ci saranno molte offerte per Xherdan in estate. Già a gennaio c'era un interesse concreto da parte di due o tre club, che si faranno ancora vivi. Non posso dire nulla di concreto, ma è normale che dopo la ripresa di questa stagione di Premier League, dovremo sederci con la dirigenza del Liverpool per parlare del futuro di Xherdan".