Liverpool, Klopp scettico sulla Superlega: "Ho sempre voluto partecipare alla Champions"

Prima del fischio di inzio di Leeds - Liverpool, Jurgen Klopp è intervenuto ai microfoni della BBC. Il tecnico dei Reds si è detto contrario alla Superlega, andando di fatto contro gli interessi del proprio club: "Ho la stessa opinione sulla Superlega. È difficile, le persone non sono felici ma non posso dire molto di più. Non siamo stati coinvolti in questo progetto, nè io nè i giocatori. Il Liverpool è più di alcune decisioni. Il mio obiettivo è sempre stato quello di far parte della Champions League. Mi piace l'idea che per esempio il West Ham possa giocare nella massima competizione europea. Ricordate: la cosa più importante delle squadre sono i tifosi e dobbiamo far sì che nulla li ostacoli. Capisco la rabbia dei fan a causa della Superlega. Non so esattamente perché lo abbiano fatto i 12 club. Ma … è sempre “più partite, più partite”. Si tratta di più soldi, nient’altro."