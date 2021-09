Lokomotiv Mosca arrivata a Roma e il club scherza: "Domani..." - FOTO

Mancano poco più di 24 ore e Lazio e Lokomotiv Mosca si sfideranno sul prato dell'Olimpico nella gara valida per la seconda giornata di Europa League. La squadra allenata da Marko Nikolić è arrivata questa mattina a Roma e si è dilettata in una passeggiata nelle vie storiche della Capitale. A testimoniare il tutto alcune foto pubblicate sugli account social del club che in modo ironico ha scritto: "Abbiamo girato per la soleggiata Roma. Oggi in città +26°, e domani farà molto caldo".