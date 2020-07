Lombardi: "Che crescita i 'laziali' a Salerno. Sto da Dio, potrei restare"

Un campionato da fuoriclasse assoluto per la categoria, gol e assist al servizio di una squadra che purtroppo dovrà fare a meno di lui proprio ora che ci si potrà giocare la promozione in serie A attraverso gli spareggi. Ma Cristiano Lombardi pensa già al futuro, lui che è tra i pochi laziali che ha guadagnato la stima di una tifoseria esigente come quella della Salernitana e che chiede a gran voce di non essere succursale: "Quest'anno la gente dovrà ricredersi. Oltre me credo che Cicerelli, Maistro, Kiyine e Dziczek abbiano dato un grosso contributo. Abbiamo fatto bene, ricordo a tutti rendere a Salerno non significa tornare alla Lazio ed essere titolare inamovibile. Quello biancoceleste è un top club in Europa, ma nessuno tira indietro la gamba quando indossa la maglia granata. A mio avviso i fattori esterni devono interessare poco alla piazza, deve contare quanto dimostriamo sul campo. Sotto questo aspetto è evidente che la Salernitana ne abbia tratto vantaggio". E il prossimo anno: "Perchè escludere la permanenza a Salerno? Leggo tante notizie, ma fondamentalmente non esiste una verità assoluta e totale perchè è presto e ogni componente deve fare le valutazioni necessarie. Se non avrò un'occasione importantissima in serie A non avrei problemi a continuare la mia avventura alla Salernitana. In B solo per la maglia granata, su questo non c'è ombra di dubbio", rivela a TuttoSalernitana.