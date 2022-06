Luis Alberto, allenamento in vacanza con un preparatore d’eccezione - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La nuova stagione è alle porte e arrivarci con la giusta condizione fisica sarà fondamentale. Lo sa bene Luis Alberto che, durante il periodo di vacanza, non perde l'occasione per tenersi in allenamento così come tanti altri calciatori della Lazio. A pochi giorni dal rientro in campo, il fantasista spagnolo ha svolto una seduta di esercizi in palestra seguito dal suo amico Rubén Pons, preparatore atletico che ha lavorato anche con Liverpool, Villarreal e tanti campioni del mondo del calcio come Salah, Coutinho, Lucas Leiva e Fabian Ruiz. Il 10 biancocelste ha pubblicato su Instagram il video del lavoro svolto aggiungendo: "Estate, sole, vacanze e allenamento con Rubén Pons".