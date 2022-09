Luis Alberto, corrida e vacanza a Siviglia. Con lui c’è un ex Lazio - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorni di riposo un po' per tutti coloro che non sono stati convocati con le Nazionali. Luis Alberto compreso. Il fantasista della Lazio ha approfittato della sosta e dei giorni di pausa concessi da Sarri, per godersi qualche giorno in vacanza nella sua Andalusia, più precisamente a Siviglia. Il dieci è partito con la sua famiglia alla volta della Spagna dove ha rincontrato il suo amico ed ex compagno di squadra Pepe Reina, attualmente in forza al Villarreal. I due si sono concessi un po' di relax per le vie di Siviglia e hanno la trascorso la domenica alla Plaza de Toros assistendo alla Corrida. Martedì si torna in campo, il Comandante chiama e la gara contro lo Spezia si avvicina: il fantasista spagnolo vuole ancora a rispondere presente.