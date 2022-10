Luis Alberto e Milinkovic, una coppia record da ricongiungere. E i numeri parlano chiaro...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Assist, gol e magie. Luis Alberto e Milinkovic erano una coppia convivente in campo, lo sono meno da quando c'è Sarri, interessato all'utilitarismo tattico e non solo all'estetismo della bellezza. L'ultima volta che si sono visti in tandem in A si giocava Lazio-Napoli, era il 3 settembre. Vedremo se, contro lo Spezia, l'allenatore ricongiungerà una coppia da record. Vecino si è allenato dolo giovedì dopo gli impegni con l'Uruguay, Basic non è che lo convinca tanto.

IN COPPIA O DA SOLI - Giocando in tandem o no, poco cambia. E Milinkovic e Luis Alberto hanno un record a portata di mano. Dai 2016/17 hanno sfornato 90 assist in campionato: il Sergente 42, il Mago 48. È lo stesso numero di palloni d'oro prodotto nello stesso arco di tempo dall'ormai ex coppia del Napoli Insigne-Mertens. Due ben conosciuti da Sarri. Scomponendo le classifiche di coppia, riporta la rassegna stampa di Radiosei, emergono sempre più numeri grandiosi per i due. Il Sergente, dall'inizio della scorsa stagione, ha servito già 16 assist: solo Messi, Muller e Mbappé ne hanno prodotti di più nei cinque campionati top europei. E il centrocampista serbo ha un conto aperto con lo Spezia: ha realizzato due gol e fornito 4 assist contro i liguri in Serie. Un altro traguardo è a portata di mano: fino a questo momento ha siglato 49 reti in A, punta quota 50.

DAL SERGENTE AL MAGO - A proposito del Mago, i 48 assist serviti dal 2017/17 ad oggi lo proiettano a un passo dalla vetta record. Solo Papu Gomez ha firmato più passaggi vincenti negli ultimi sei anni. Sempre il Papu, dal 2016/17, è riuscito a servito almeno dieci assist per quattro stagioni. Il Mago, dall'altra parte, è fermo a 3. Sarri lo sta utilizzandolo di più sganciandolo dalla panchina, i due gol che Luis Alberto ha segnato in questo campionato sono arrivati sempre da subentrato. Oggi i due vivranno l'ultimo allenamento aspettando di cogliere indizi. Ieri, Sarri li ha divisi organizzando le prove tattiche. Vuol dire tutto e niente conoscendo le sue vigilie-rebus. Ma il rientro di Cataldi permette al tecnico di immaginare una Lazio con il Sergente e il Mago contemporaneamente in campo.