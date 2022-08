Luis Alberto, il siparietto con i tifosi: "Segnerò in Europa League" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Alberto e il siparietto con i tifosi presenti a Formello. Una fan del "Mago", come mostra il video condiviso su Twitter, ha scherzato: "Quest'anno non verrò quasi mai allo stadio visto che lavorerò ogni week-end". "Mi sa che non segnerai", ha aggiunto, ironizzando sul suo essere una sorta di portafortuna per il classe '92. Pronta la risposta del centrocampista spagnolo che non si è fatto abbattere: "Vorrà dire che segnerò il giovedì in Europa League".

TORNA ALLA HOMEPAGE