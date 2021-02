Luis Alberto, l'omaggio dalla Spagna: "Lui la luce nel centrocampo della Lazio"

"Luis Alberto illumina la Lazio". Così AS, noto portale calcistico spagnolo, all'indomani della vittoria contro la Sampdoria. In Spagna il 'Mago' è stato celebrato per aver siglato il gol che è valso i tre punti alla squadra, ma anche per esser stato il vero "faro" del centrocampo biancoceleste. Dai suoi scarpini - prosegue l'articolo - sono nate tutte le azioni pericolose della Lazio nella sfida dell'Olimpico. La rete è arrivata al 24' quando, su assist di Milinkovic, Luis Alberto ha battuto Audero con un tiro di destro. AS sottolinea poi come la rete gli abbia permesso di arrivare a quota sette in stagione, un numero che non raggiungeva dal 2017-2018, quando i gol a fine campionato erano undici.

IL PARAGONE CON ADAMA - Il protagonismo del centrocampista contro la Sampdoria viene paragonato a quello di Adama Traoré, giocatore del Wolverhampton che si è reso protagonista del gol vittoria nella sfida con il Leeds di Marcelo Bielsa. E se il laziale ha illuminato la Lazio, il connazionale ha scosso i "Wolves". Intorno alla mezz'ora, il classe '96 si è reso autore di una grande giocata individuale, conclusa con un tiro che si è perso alle spalle del portiere francese Meslier inserendosi in rete. Entrambi decisivi, i loro gol hanno fatto guadagnare tre punti ai rispettivi club. E in Spagna (ma non solo) le loro prove non sono passate inosservate.

