Lulic, la Lazio fa il bis: "Ancora una volta, auguri Capitano!" - VIDEO

In casa Lazio si festeggia il compleanno di Senad Lulic. Dopo i consueti auguri pubblicati questa mattina sui profili ufficiali del club, in questi minuti è stato condiviso sui social un video che ripercorre alcuni dei momenti più belli del bosniaco in maglia biancoceleste. C'è ovviamente il gol del 26 maggio 2013 nella finale di Coppa Italia contro la Roma, ma anche tutte le volte che ha alzato al cielo dei trofei da capitano della squadra. Ad accompagnare queste immagini un breve messaggio: "Ancora una volta, tanti auguri Capitano".

Lazio, Reina: "Nel derby una vittoria inaspettata. Ritiro? Non mi pongo scadenze. E sulla Nazionale..."

Roma, Fonseca pensa ancora al derby: "Non deve più accadere quanto successo venerdì"

TORNA ALLA HOMEPAGE