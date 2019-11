Lazio, Mauri: “Luis Alberto sposta gli equilibri. Jony? Credo che..."

Alla vigilia del match d’Europa League della Lazio contro il Celtic, l’ex capitano Stefano Mauri si è espresso sulla partita contro la squadra di Lennon, oltre che su alcuni giocatori dell’armata di Simone Inzaghi. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, di seguito le sue dichiarazioni: “Credo che in questo momento possiamo solo fidarci di Inzaghi, sa chi sta più o meno bene. Contro il Celitc è una gara fondamentale, bisogna solo vincere e per farlo servono i giocatori che stanno meglio fisicamente. Le partite nel calcio di oggi si vincono anche con i cambi, non è detto che ad essere decisivi debbano essere i titolari. Oggi Luis Alberto è quello che ti sposta gli equilibri della partita. Lui e Correa sono quelli che creano superiorità numerica e dettano i tempi della squadra. Non penso che, vista l'assenza di Correa, possa mancare anche lo spagnolo. Penso che Luis Alberto giocherà ancora a centrocampo, alle spalle di Immobile si troverebbe spesso spalle alla porta. Se devo fare a meno di Caicedo, a questo punto preferirei alzare Milinkovic piuttosto che Luis Alberto. Penso che Inzaghi faccia bene a fare un po' di turnover. Domenica con il Lecce sarà fondamentale dare continuità ai risultati. Giusto fare cambi, ma in modo mirato. Vavro? Molto meglio da centrale che sulla destra. L'assenza di Radu porterà certamente Acerbi a sinistra, è importante avere un'uscita palla buona da quella parte. Jony? Un'opportunità ulteriore gli va data. Si sta applicando molto per migliorare in fase difensiva, ora ha bisogno di giocare”.

Lazio, Tramezzani: "Il Celtic non è superiore nemmeno fisicamente". E su Immobile...

Lazio, Immobile: "Noi squadra solida, testa solo alla Champions League"

TORNA ALLA HOMEPAGE